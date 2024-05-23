الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتفاع شهداء الضفة الغربية لـ517 شهيدًا

الضفة الغربية
الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع إجمالي شهداء الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم إلى 517 شهيدًا، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية خلال نشرتها الصباحية اليوم الخميس.

وقد أعلن مدير مستشفى الرازي فواز حماد، صباح اليوم الخميس، عن استشهاد الشاب مصطفى إبراهيم موسى جبارين 30 عامًا، من مخيم جنين، متأثرًا  بجروحه، التي أصيب بها مساء أمس في جنين.

وباستشهاد الشاب "جبارين"، ترتفع حصيلة الشهداء في مدينة جنين ومخيمها منذ بدء عدوان الاحتلال صباح الثلاثاء الماضي إلى 12 شهيدًا، بينهم أربعة أطفال ومعلم وطبيب.

العدوان الإسرائيلى الضفة الغربية الصحة الفلسطينية فلسطين

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