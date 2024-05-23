"هيئة البث": 70% من الإسرائيليين يؤيدون تبكير موعد الانتخابات العامة

أفاد استطلاع رأي لهيئة البث الإسرائيلية، بأن 70% من الإسرائيليين يؤيدون تبكير موعد الانتخابات العامة، وفقًا للنشرة الصباحية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس.

وأصبح البقاء السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المحك، حيث يتحدى الأعضاء الرئيسيين في حكومته، بمن في ذلك الجنرال ووزير الدفاع السابق بيني جانتس، معلنًا عن طريقة تعامله مع حرب غزة.

ووفقًا لما نشرته "صنداي تايمز"، أدت استراتيجية نتنياهو، أو عدم وجودها، إلى تصاعد الإحباط داخل ائتلافه الطارئ، الذي تم تشكيله ردًا على هجمات حماس في السابع من أكتوبر.

وفي المراحل الأولى من الصراع، انضم جانتس وزميله غادي آيزنكوت إلى حكومة نتنياهو الحربية الصغيرة لضمان اتخاذ قرار متوازن وإبعاد العناصر اليمينية المتطرفة، خاصة إيتمار بن غفير، عن مناقشات استراتيجية الحرب.

ووفقًا لأحد أعضاء فريق جانتس، كان تأثيرهم حاسمًا في منع صراع إقليمي أوسع مع حزب الله وتأمين أول اتفاق لإطلاق سراح الرهائن مع حماس.