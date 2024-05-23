الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسرائيل: العلاقة مع مصر مهمة جدًا ونشكرها على دورها فى الوساطة

دانييل هاجاري
دانييل هاجاري

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري، إن العلاقة مع مصر مهمة جدًا بالنسبة لإسرائيل ونشكرها على دورها في الوساطة في مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

إسرائيل تحاول غسل سمعتها بإلقاء الاتهامات على مصر

وعلى صعيد آخر، علّق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" على الأكاذيب والاتهامات الإسرائيلية لمصر.

وقال "الباز" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "نحن أمام مناورة تقوم بها إسرائيل في محاولة لغسل سمعتها وغسل وجهها القبيح بإلقاء مثل هذه الاتهامات الباطلة على مصر، ولا أتوقع خيرًا من إسرائيل على الإطلاق، نحن أمام كيان يتصرف بهذه العقلية طوال الوقت"، مؤكدًا أن مصر تعرف أن إسرائيل كاذبة وأمريكا تساندها في تلك الأكاذيب، لكن هذا لن يؤثر على الدور الذي قررت مصر القيام به.

كما أكد أن رؤية مصر هي الرؤية الواقعية التي تستند إلى الأمر على الأرض، والرهان على أي رؤية أخرى غير المصرية هو رهان فاشل، مشيرًا إلى أن إسرائيل يمكن أن تستمر في مثل هذه الممارسات طوال الوقت، متابعًا: "لكن أعقد الأمل على الحكمة التي تدير بها مصر الأمور، والدور الذي رأت مصر فيه نفسها، حيث يمكن أن تتحمل مثل هذه الصغائر ولن تتراجع عن القيام بدورها السياسي والدبلوماسي والإنساني وبذل الجهد حتى آخر لحظة".

مصر إسرائيل

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