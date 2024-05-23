الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصين: التدريبات العسكرية حول تايوان ضرورية

الخارجية الصينية
الخارجية الصينية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن أن التدريبات العسكرية حول تايوان ضرورية، لحماية السيادة الوطنية، ذلك وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الصينية أن بكين ستعمل بكل ثبات وحزم على التصدي لكل الأنشطة الساعية لما يسمى "استقلال تايوان" وللدعم الخارجي له.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة "تشانج شياو قانج"، ردًا على استفسار إعلامي بشأن التفاعلات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان الصينية، وفقًا لوكالة الأنباء الأنباء الصينية (شينخوا).

وحث "تشانج" الولايات المتحدة على أن تكون على دراية تامة بمدى حساسية مسألة تايوان، والتوقف عن أى شكل من التبادلات الرسمية والاتصالات العسكرية مع منطقة تايوان، والإحجام عن إرسال إشارات خاطئة إلى الانفصاليين المؤيدين لما يسمى "استقلال تايوان".

كما حذَّر المتحدث من أن المحاولات التي تقوم بها سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان من أجل نيل الاستقلال بدعم من الولايات المتحدة ومقاومة إعادة التوحيد بالقوة، محاولات محكوم عليها بالفشل.

وزارة الدفاع الصينية الخارجية الصينية بكين الصين تايوان

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