الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية تؤكد تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا ورفح

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قال مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من خان يونس، يوسف أبو كويك، إن جيش الاحتلال يواصل في مدينة رفح الفلسطينية العملية البرية، وتتعمق أكثر باتجاه المناطق الغربية.

وتابع، أن الاحتلال الآن يتمركز بإقامة السواتر الترابية عند الأطراف الشرقية لمخيم "يبنا" وسط مدينة رفح بعدما تجاور حي البرازيل خلال الساعات الأخيرة لكن الطائرات الحربية الإسرائيلية ما زالت تشن غارتها على وسط مدينة رفح إضافة إلى أن دائرة ونطاق القصف المدفعي يتسع في كل ساعة لمدينة رفح، لافتًا إلى أن فجر اليوم وصلت عدة قذائف في محيط المشفي الكويتي، وهناك نفي من إدارة المشفي بأنها قامت بإخلاء المشفي الكويتي، ولكنها أكدت أنها قامت بإخلاء بعض الكوادر الطبية وأبقت عددا في داخل المشفي.

أشار إلى أن إدارة مشفى الكويتي قامت بنقل بعض المعدات للاستفادة منها في المشفى الميداني الذي أقيم إلى الغرب من مدينة خان يونس، تحسبًا لوصول آليات الاحتلال لهذه المنطقة، نظرًا لأن التصريحات الإسرائيلية تشير إلى نوايا إسرائيلية للوصول إلى منطقة الشابورة وهي الأكثر اكتظاظًا سكانيًا في مدينة رفح، وهي المنطقة التي طُلب من أهلها النزوح باتجاه المنطقة الغربية لمدينة خان يونس. 

وأوضح أن الآليات الإسرائيلية ما زالت حتى الآن تحاول التمركز والتعمق أكثر باتجاه المنطقة الغربية من محور فيلادلفيا، بعدما بات الاحتلال يسيطر الآن بآلياته تقريبًا على ثلثي الحدود الفاصلة بين الأراضي الفلسطينية ومصر. وأوضح أن السيطرة الآن على وسط مدينة رفح، تحديدًا الشارع الواصل من بوابة صلاح الدين إلى دوار وميدان العودة والنجم، هذه المناطق لم يعد بإمكان أحد التحرك فيها، لأن الآليات الإسرائيلية والقناصة يستهدفون كل من يصل إلى هذه المنطقة. 

وأكد أن المفترق الذي تعرف بالـ "كير" في منطقة رفح، أصبح التحرك فيه خطيرًا جدًا، بالإضافة إلى طائرات الاستطلاع التي تستهدف المواطنين الذين يحاولون العودة إلى منازلهم. كما تقوم طائرة كواد كابتر بإطلاق النار على كل من يتحرك في هذه المنطقة.

المقاومة الفلسطينية تمتلك بعض الأدوات والأسلحة الخفيفة والقذائف المضادة للدروع

وأوضح أن المقاومة في قطاع غزة، من شمالها إلى جنوبها، هي مقاومة تمتلك بعض الأدوات والأسلحة الخفيفة والقذائف المضادة للدروع، وكذلك التحصينات الإسرائيلية. منها تبقي أدوات متواضعة مقارنة بالآليات الإسرائيلية التي تدخل بالعشرات إلى عمق المدن.

واختتم بأن اليوم نشهد 5 ألوية تعمل فقط في مدينة رفح و3 ألوية في شمال القطاع، بالإضافة إلى لواءين يؤمنان ما بات يعرف بمحور نتساريم والرصيف البحري الذي أقامه الجيش الإسرائيلي. وأشار إلى أن الاحتلال، حينما يصل إلى المنطقة الشرقية من منطقة "يبنا"، لا يدخل فجأة بهذه الآليات، بل هناك تمهيد ناري كثيف جرى في غضون الأيام الأخيرة.

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