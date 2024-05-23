الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية تكشف آخر التطورات بالضفة الغربية بعد انسحاب قوات الاحتلال من جنين

ولاء السلامين
ولاء السلامين

كشفت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية من رام الله، ولاء السلامين، عن آخر التطورات في الضفة الغربية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين.

وقالت إنه بعد انسحاب قوات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها، تفقد الأهالي آثار العدوان الذي استمر ليومين كاملين دون أن يكون هناك أي إمدادات للفلسطينيين داخل المخيم أو المدينة، حيث تفقدوا آثار البنية التحتية التي قال رئيس البلدية إن هناك خسائر بالبنية التحتية تقدر بـ30 مليون شيكل أي 8 ملايين دولار.

وتابعت أن قوات الاحتلال نشرت الرعب والإرهاب للفلسطينيين سواء الصغار أو الكبار، وفي اليوم الأول للعدوان على مخيم ومدينة جنين هناك أطفال في رياض الأطفال والمدارس وبعض الأطفال استشهدوا بعدما استهدفتهم قوات الاحتلال والقناصة، حيث استشهد 4 أطفال من بين 12 شهيدًا تودعهم مدينة جنين.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يتم تشييع جثامين الشهداء عند ظهر هذا اليوم سواء في مدينة ومخيم جنين، وسيتم تشييعهم إلى مقبرة الشهداء بالمدينة، ولربما الآثار النفسية الناجمة للمواطنين لن تكون بمقدورهم التعافي منها بسبب ممارسة قوات الاحتلال العدوان.

الضفة الغربية جنين الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل

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