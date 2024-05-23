الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالكتيبة الأشد تطرفًا.. الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية في بيت حانون

يوسف أبوكويك
يوسف أبوكويك

قال مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، يوسف أبوكويك، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن بدء عملية عسكرية على بلدة بيت حانون بعد دخول كتيبة "نيتسح يهودا" إلى البلدة.

وتابع، أن كتيبة "نيتسح يهودا" تعتبر الأشد تطرفًا من ضمن الوحدات العسكرية الإسرائيلية، وقد ثبت عليها ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للمدنيين الفلسطينيين لدرجة لوحت الإدارة الأمريكية مؤخرًا بفرض عقوبات على الكتيبة العسكرية الحريدية المتطرفة.

وأضاف، فيما يقرأ من خلال هذه الكتيبة أن ما يقوم به الاحتلال اليوم في بيت حانون يأتي في إطار انتقام من البلدة بعدما نشرت المقاومة الفلسطينية أمس الأربعاء، مشاهد مصورة توثق قنص ثلاثة جنود في بيت حانون اعترف الاحتلال الإسرائيلي فيما بعد بمقتلهم.

الاحتلال الإسرائيلي يطبق حصاره الكلي مخيم ومنطقة جباليا

وفيما يتعلق بمخيم ومنطقة جباليا، أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أطبق حصاره الكلي على هذا المخيم ولم يتبق فيه ولو مركز واحد للإيواء، لافتًا إلى أن آخر مركز للإيواء كانت في غرب المخيم الذي أخلاه الاحتلال من قاطنيها تحت وقع القصف وإطلاق النار إضافة إلى الغارات العنيفة التي مازالت تشنها الطائرات الحربية في مناطق متفرقة مع العمل الميداني الذي تقوم به وحدات الهندسة لتفجير مربعات سكنية بأكملها داخل جباليا، كما جرى في منطقة العجارمة في الساعات الأخيرة أيضًا التوغل والحصار أخرج القطاع الصحي بأكمله.

بيت حانون خان يونس الإحتلال الإسرائيلي كتيبة “نيتسح يهودا الادارة الامريكية

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