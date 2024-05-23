الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وسط تحذيرات بكارثة إنسانية.. توقف الخدمة الصحية بمحافظتى غزة والشمال

توقف الخدمة الصحية
توقف الخدمة الصحية بمحافظتي غزة والشمال

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "وسط تحذيرات بكارثة إنسانية.. توقف الخدمة الصحية بمحافظتي غزة والشمال".

فمنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كانت المستشفيات والقطاع الصحي أهدافًا رئيسية لآلة الاحتلال العسكرية، بدعوى ضرورة عسكرية وبزعم أن حماس تتخذ منها مقرات لعناصرها ومخازن لأسلحتها، وهى ذرائع واهية لم تقدم إسرائيل دليلًا واحدًا عليها، كما لم يثبت الواقع صحتها.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، توقف الخدمة الصحية بمحافظتي غزة والشمال إثر خروج مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا عن الخدمة، وحصار مستشفى العودة في مخيم جباليا لليوم الرابع، ما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة تهدد 700 ألف فلسطيني.

ولم تتوقف دعوات المسئولين في القطاع الطبي في غزة للمنظمات الدولية والعالم إلى ضرورة تقديم دعم عاجل إلى القطاع المنكوب، في مستشفيات ميدانية ووفود طبية وأدوية ووقود لضمان توفير الحد الأدنى من الخدمة الطبية.

قطاع غزة القطاع الطبي في غزة غزة إسرائيل

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