الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير عسكرى: اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلى لجنوب لبنان سيكلفه كثيرًا

العميد أكرم سريوي
العميد أكرم سريوي

قال العميد أكرم سريوي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الاستراتيجية الإسرائيلية بنيت على مزيد من التصعيد وعلى الاستمرار في الحرب على غزة، ولا يريدون حلولًا سلمية ولا يريدون وقف هذه الاعتداءات لا في غزة أو جنوب لبنان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتمد على سياسة الغموض وإضاعة الوقت والاستمرار في الحرب.

وأضاف سريوي، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أنه نهار أمس كان مشتعلًا في جنوب لبنان على جانبي الحدود، والميزة الأساسية أن العمليات لم تكن في العمق سواء اللبناني أو الإسرائيلي، لكن اقتصرت على قصف متبادل على جانبي الحدود.

ولفت إلى أن الجانب الإسرائيلي يبدو أنه يخطط إلى التمهيد لفتح الجبهة الجنوبية بشكل كبير، لكن يريد بداية أن ينهي عملياته في غزة كي يتفرغ في عملياته بجنوب لبنان.

وأكد أنها ليست المرة الأولى التي يهدد فيها العدو الإسرائيلي باجتياح لبنان، لكن يعلم أنه يعجز عن ذلك، وعمليات الاجتياح البري في لبنان ليست نزهة، يستطيع الجانب الإسرائيلي أن يقصف أو يدمر أو يستخدم القوات الجوية، هو لديه تفوق في الأسلحة، لكن إذا دخل بالبر سيكون مكلفًا جدًا، لأن منطقة جنوب لبنان هي منطقة جبلية وعرة ولا تستطيع حرية حركة للآليات في المنطقة.

الاستراتيجية الإسرائيلية إسرائيل جنوب لبنان غزة رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو الاجتياح البري في لبنان

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