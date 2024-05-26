الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخارجية: زيارة شكرى لبروكسل تأتى ضمن التحركات العربية مع الأطراف الأوروبية لوقف الحرب بغزة

سامح شكري
سامح شكري

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، إن سامح شكري وزير الخارجية توجه يوم 26 مايو الجاري من باريس إلى العاصمة البلچيكية بروكسل.

 

وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة

وأوضح أن ذلك للمشاركة في اجتماع مشترك لمجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، مع عدد من وزراء الخارجية العرب وأمين عام جامعة الدول العربية، لبحث الأوضاع في غزة، وفقًا لفضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأضاف السفير أحمد أبوزيد، أن الزيارة تأتي في إطار التحركات العربية المتواصلة الساعية لتكثيف التشاور مع الأطراف الأوروبية من أجل وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، حقنًا لدماء الشعب الفلسطيني، والحيلولة دون تفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية أو امتداد دائرة العنف لمناطق أخرى في المنطقة.

 

التنسيق بشأن سبل إنهاء أزمة قطاع غزة والعمل على إيجاد أفق سياسي لإعادة إحياء عملية السلام

وأضاف بأن الوزير شكري من المقرَّر أن يعقد خلال الزيارة عددًا من الاجتماعات الثنائية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، والمفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، وعدد من نظرائه الأوروبيين، للتشاور والتنسيق بشأن سبل إنهاء أزمة قطاع غزة، والعمل على إيجاد أفق سياسي لإعادة إحياء عملية السلام، وتحقيق رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم السفير أحمد أبوزيد تصريحاته، كاشفًا عن أن وزير الخارجية سيشارك خلال تواجده ببروكسل في عدد من الاجتماعات الوزارية لبحث سبل التعامل مع الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، وفي مقدمته الوضع الأمني والإنساني الكارثي في مدينة رفح الفلسطينية، كما ستتم مناقشة سبل وسيناريوهات تقديم الدعم للفلسطينيين.

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