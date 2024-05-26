شئون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيًا بالضفة الغربية

قالت هيئة شئون الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينيًا بالضفة الغربية، لترتفع الحصيلة إلى 8875 منذ 7 أكتوبر، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

طائرات الاحتلال الحربية تقصف مخيم النصيرات

واستشهد 6 فلسطينيين، أمس السبت، بقصف طائرات الاحتلال الحربية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية منطقة السوق في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات بينهم أطفال.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35.903 فلسطينيين، وإصابة 80.420 شخص آخر.