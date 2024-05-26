مسئول إسرائيلى: اجتماع متوقع اليوم لحكومة الحرب لمناقشة اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن مسئولا إسرائيليا قال إنه من المتوقع عقد اجتماع لحكومة الحرب، اليوم، لمناقشة اتفاق بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، وذلك نقلا عن وكالة فرانس برس.

قصف للاحتلال استهدف بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس

استُشهدت فلسطينية، وأُصيب آخرون، اليوم الأحد، إثر قصف للاحتلال استهدف بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس، بجنوب قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت تجمعًا للمواطنين في بلدة عبسان، ما أدى لاستشهاد مواطنة وإصابة آخرين.