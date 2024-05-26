منخفض خماسينى.. "الأرصاد" تحذر من تغير مفاجئ فى الحرارة

قال الدكتور محمد القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم ستشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، بسبب تغير مصادر الكتل الهوائية المؤثرة.

وأضاف "القياتي" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن البلاد تتأثر بمنخفض صحراوي "خماسيني" قادم من الصحراء الليبية ويدخل للصحراء الغربية إلى مصر يجلب معه كتلًا هوائية جنوبية شديدة الحرارة ونشطة.

ارتفاع تدريجي مؤقت في قيم الحرارة

وتابع: "لمدة 48 ساعة بداية من اليوم، من المتوقع أن نشهد ارتفاعًا تدريجيًا ومؤقتًا في قيم الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية على السواحل الشمالية الغربية، وبالتالي فإن السواحل الشمالية الغربية اليوم، مثل مطروح والإسكندرية ستسجل درجات حرارة مرتفعة".

وأوضح عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مطروح ستسجل اليوم قيم حرارة في حدود 39 درجة مئوية، بينما تسجل القاهرة قيمة حرارة في حدود 36 درجة مئوية بارتفاع عن الأمس، فضلًا عن نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

ونوه عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن غدًا تصل ذروة ارتفاع درجة الحرارة لـ40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجة البحري، بينما تصل على محافظات جنوب الصعيد لأكثر من 40 درجة مئوية.