الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدفعية الاحتلال تستهدف بشكل عشوائى مناطق فى خان يونس وجباليا ورفح الفلسطينية

جريدة الدستور

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف عن إطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه المناطق الشرقية لقطاع غزة عمومًا.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أقصى الشمال والجنوب ما زال تتساقط عليه القذائف بشكل عشوائي وعنيف؛ مما أدى إلى تدمير المباني والمنازل والطرقات فوق رءوس ساكنيها، بالإضافة إلى وجود عشرات الشهداء الذين لا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إليهم وانتشالهم. 

سقوط قذائف باتجاه منزل بمخيم بربرة وسط مدينة رفح

ونوه مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس بأنه قبل قليل سقطت قذائف باتجاه منزل بمخيم بربرة وسط مدينة رفح، مما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، ووصل جميعهم إلى مستشفى الكويت التخصصي لتلقي العلاج. 

وتابع: لا تزال الآليات العسكرية الإسرائيلية تواصل تقدمها حتى وصلت إلى مقربة من الملعب البلدي في رفح بوسط المدينة، وسط إطلاق نار مكثف، وسقوط القذائف التي تطلقها الدبابات باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم، وما زالت الزوارق الحربية تقوم بإطلاق قذائفها.

رفح الفلسطينية مدفعية الاحتلال الاحتلال خان يونس جباليا بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس

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