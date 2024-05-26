"القاهرة الإخبارية": الزوارق الحربية أطلقت قذائف تجاه الشريط الساحلى المكتظ بخيام النازحين

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت قذائف تجاه الشريط الساحلي المكتظ بخيام النازحين بقطاع غزة.

وأكد جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، وصول عدد من المصابين إلى مستشفى الكويت، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا وسط رفح الفلسطينية.

سقوط 10 شهداء جراء القصف الإسرائيلى

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إلى سقوط 10 شهداء جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف عدة مناطق في رفح الفلسطينية خلال الليلة الماضية، فضلًا عن سقوط شهيدة وإصابة عدد آخر من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية من خان يونس.

ونوه مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس بأن المدفعية الإسرائيلية تستهدف المنطقة الغربية في رفح الفلسطينية المكتظة بآلاف الخيام التي تؤوي نازحين.