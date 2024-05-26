الاحتلال: سقوط 15 صاروخا من لبنان على مناطق مفتوحة شمال إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال، سقوط 15 صاروخا من لبنان على مناطق مفتوحة في الجليل الغربي شمال إسرائيل، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

سقوط عدد من المصابين جراء قصف بمسيرة إسرائيلية

وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بسقوط عدد من المصابين جراء قصف بمسيرة إسرائيلية استهدف دراجة نارية على طريق الناقورة في الجنوب اللبناني.

وأضاف المراسل، أن هناك قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات الجبين وشيحين ووادي حسن والناقورة بالجنوب اللبناني.