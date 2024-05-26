الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاحتلال: سقوط 15 صاروخا من لبنان على مناطق مفتوحة شمال إسرائيل

جريدة الدستور

أعلن جيش الاحتلال، سقوط 15 صاروخا من لبنان على مناطق مفتوحة في الجليل الغربي شمال إسرائيل، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

سقوط عدد من المصابين جراء قصف بمسيرة إسرائيلية

وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بسقوط عدد من المصابين جراء قصف بمسيرة إسرائيلية استهدف دراجة نارية على طريق الناقورة في الجنوب اللبناني.

وأضاف المراسل، أن هناك قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات الجبين وشيحين ووادي حسن والناقورة بالجنوب اللبناني. 

سقوط 15 صاروخا من لبنان لبنان مناطق مفتوحة في الجليل الغربي الجليل الغربي شمال إسرائيل إسرائيل جيش الاحتلال

مواد متعلقة

منخفض خماسينى.. "الأرصاد" تحذر من تغير مفاجئ فى الحرارة

"أونروا": إسرائيل تواصل استهداف المدنيين بغزة

حزب الله: استهدفنا المنظومات الفنية بموقع العباد الإسرائيلى وحققنا بها إصابة مباشرة

شئون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيًا بالضفة الغربية

اللقطات الأولى لشهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال منطقة عبسان الكبيرة بخان يونس

جيش الاحتلال يسحب لواء جولانى ويقلص حجم قواته شرقى رفح الفلسطينية

مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية على طريق الناقورة فى الجنوب اللبنانى

صفارات الإنذار تدوّى فى عدد من مستوطنات الجليل الأعلى

الأكثر قراءة

تغييرات مفاجئة من الضرائب تُلزم أصحاب العقارات.. إليك التفاصيل

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

بعد الفيديوهات الفاضحة.. الصحيفة الجنائية للبلوجر هدير عبدالرازق

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة من غرفة الحبوب بشأن رغيف الخبز

لا يقتل من أجل المال.. مفاجأة.. "مخ" السفاح يختلف عن أى شخص عادى (خاص)

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

صور

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

محطة تل أبيب

المزيد

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية