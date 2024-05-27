الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الله: نفذنا هجومًا مركزًا بموقع المالكية الإسرائيلى بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية‏

سقوط طائرة مسيرة
سقوط طائرة مسيرة

قال حزب الله: إننا نفذنا هجومًا مركزًا على موقع المالكية الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية‏، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

سقوط طائرة مسيرة من نوع "سكاي رايدر"

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه تم سقوط طائرة مسيرة من نوع "سكاي رايدر" داخل الأراضي اللبنانية، ويجرى التحقيق في الحادث.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه تم قصف أهداف عدة لحزب الله في ميس الجبل والخيام وحولا ويارين جنوب لبنان، الليلة الماضية.

موقع المالكية الإسرائيلي الصواريخ الموجهة قذائف المدفعية حزب الله هجوما مركزا على موقع المالكية الإسرائيلي القاهرة الإخبارية

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