حزب الله: نفذنا هجومًا مركزًا بموقع المالكية الإسرائيلى بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية‏

قال حزب الله: إننا نفذنا هجومًا مركزًا على موقع المالكية الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية‏، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

سقوط طائرة مسيرة من نوع "سكاي رايدر"

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه تم سقوط طائرة مسيرة من نوع "سكاي رايدر" داخل الأراضي اللبنانية، ويجرى التحقيق في الحادث.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه تم قصف أهداف عدة لحزب الله في ميس الجبل والخيام وحولا ويارين جنوب لبنان، الليلة الماضية.