حزب الله يعلن استهداف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال فى مستعمرة مرغليوت
أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف مقاتليه مبنى يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت، وتحقيق إصابات مباشرة.
وقال، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين: "إنه ردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مقاتلونا اليوم الإثنين مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة مرغليوت بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مؤكدة".
وأكد أن تلك العمليات تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا للمقاومة الفلسطينية الباسلة.