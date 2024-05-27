القاهرة الإخبارية: إصابتان بقصف إسرائيلى بجوار محطة الكهرباء شمال النصيرات وسط غزة

أفاد إعلام فلسطيني عن وقوع إصابتين في قصف إسرائيلي بجوار محطة الكهرباء شمال النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

اغتيال قياديين في حماس أثناء الهجوم الذي طال مخيمًا للنازحين

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن اغتيال قياديين في حماس أثناء الهجوم الذي طال مخيمًا للنازحين في تل السلطان برفح الفلسطينية.

وذكر بيان أوردته "رويترز" أن طائرات الاحتلال هاجمت وقتلت القياديين ياسين ربيعة، وخالد النجار، وهما مسئولا حركة حماس في الضفة الغربية.