جيش الاحتلال الإسرائيلى: القتال فى غزة سيتواصل طوال عام 2024

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن القتال في غزة سيتواصل طوال عام 2024، حسبما جاء في نباء عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

أضرار لحقت بقاعدة لسلاح الجو في "ميرون" نتيجة هجمات لحزب الله اللبناني

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك أضرارا لحقت بقاعدة تابعة لسلاح الجو في "ميرون" نتيجة هجمات لحزب الله اللبناني.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبرالماضي، إلى 22 ألفًا و835 شهيدًا، و58 ألفًا و416 مصابًا.