حسام حسن: محمد صلاح عنصر مهم ضمن استراتيجية جماعية لمنتخب مصر

تحدث حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، عن دور محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

ويُقام حاليًا مؤتمر صحفي بأحد الفنادق الكبرى الجديدة، بحضور عدد من أعضاء مجلس الجبلاية، لتقديم حسام حسن مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للفراعنة".

حسام حسن يُشيد بتألق محمد صلاح

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي: "محمد صلاح لاعب مهم، ونموذح ناجح ضمن صفوف المنتخب، لقد أبهر الجميع، وإنه يستحق الإشادة بالتأكيد".

وأضاف: "محمد صلاح عنصر مهم داخل المنتخب، ضمن استراتيجية جماعية لمنتخب مصر، من أجل تقديم شىء كبير لمصر؛ لأننا منتخب الساجدين".

وأكد: "كل اللاعبين كذلك مهمين أيضًا، الجميع سيبذل أقصى ما لديهم، من أجل الارتقاء بمنتخبنا الوطني وإسعاد الجماهير".

وتابع: " لا نريد التفرقة في التعامل بين جميع اللاعبين، كما قلت إنهم مهمين تحت قيادة الجهاز الفنى، وليس محمد صلاح وحده".

يذكر أن مسئولي اتحاد الكرة قد تركوا لحسام حسن الحرية الكاملة فى اختيار الجهاز المعاون له، والمكون من إبراهيم حسن مدير المنتخب،، وطارق سليمان كمدرب عام، محمد عبد الواحد مدرب مساعد وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى ومانويل باريونوفو مدرب أحمال “برازيلي ” وأخيرا ووليد بدر مدير إداري، كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إقالة روي فيتوريا، على خلفية الخروج المبكر من بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023" من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو الديمقراطية.