إبراهيم حسن: ندرك قيمة مصر.. وأي لاعب يحترم قميص الفراعنة هنشيله فوق دماغنا

شدد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، على سعادته البالغة بتولي مسئولية قيادة الفراعنة، مؤكدًا في الوقت ذاته على مدى صعوبتها، في ظل التطلعات التي يأمل لها الجميع.

ويُقام حاليًا مؤتمر صحفي بأحد الفنادق الكبرى الجديدة، بحضور عدد من أعضاء مجلس الجبلاية، لتقديم حسام حسن مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للفراعنة".

إبراهيم حسن يتحدث عن مهمة قيادة منتخب مصر

وقال إبراهيم حسن خلال المؤتمر الصحفي: "مسئولية تولي قيادة منتخب مصر صعبة للغاية، ولكننا نعد الجماهير المصرية والشعب المصرى بأن نكون على قدر هذه المسئولية الكبيرة".

وتابع: "سنبذل قصارى جهدنا وسنسعى لتقديم أفضل ما لدينا لإسعاد الجماهير".

وأضاف: "نحتاج لدعم الجماهير، وأن يلتف الجميع حول المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة".

وأكد: "أي لاعب يحترم قميص منتخب مصر هنشيله فوق دماغنا، وكل لاعب يجب أن يعلم جيدًا قيمة هذا القميص".

وشدد: "ليس لدينا أي أزمة مع أي لاعب أو عنصر من عناصر اللعبة، وجميعنا يد واحدة".

واختتم إبراهيم حسن تصريحاته، قائلًا: "نأمل أن تعود البطولات مثلما حدث في بطولات المنتخب 2006 و2008 و2010".

يذكر أن مسئولي اتحاد الكرة قد تركوا لحسام حسن الحرية الكاملة فى اختيار الجهاز المعاون له، والمكون من إبراهيم حسن مدير المنتخب، وطارق سليمان مدربًا عامًا، محمد عبدالواحد مدربًا مساعدًا وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى ومانويل باريونوفو مدرب أحمال "برازيلي" وأخيرًا وليد بدر مديرًا إداريًا، كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن إقالة روي فيتوريا، على خلفية الخروج المبكر من بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023" من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو الديمقراطية.