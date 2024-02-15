الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

إبراهيم حسن: ندرك قيمة مصر.. وأي لاعب يحترم قميص الفراعنة هنشيله فوق دماغنا

إبراهيم حسن وحسام
إبراهيم حسن وحسام

شدد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، على سعادته البالغة بتولي مسئولية قيادة الفراعنة، مؤكدًا في الوقت ذاته على مدى صعوبتها، في ظل التطلعات التي يأمل لها الجميع.

ويُقام حاليًا مؤتمر صحفي بأحد الفنادق الكبرى الجديدة، بحضور عدد من أعضاء مجلس الجبلاية، لتقديم حسام حسن مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للفراعنة".

 

إبراهيم حسن يتحدث عن مهمة قيادة منتخب مصر

وقال إبراهيم حسن خلال المؤتمر الصحفي: "مسئولية تولي قيادة منتخب مصر صعبة للغاية، ولكننا نعد الجماهير المصرية والشعب المصرى بأن نكون على قدر هذه المسئولية الكبيرة".

وتابع: "سنبذل قصارى جهدنا وسنسعى لتقديم أفضل ما لدينا لإسعاد الجماهير".

وأضاف: "نحتاج لدعم الجماهير، وأن يلتف الجميع حول المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة".

وأكد: "أي لاعب يحترم قميص منتخب مصر هنشيله فوق دماغنا، وكل لاعب يجب أن يعلم جيدًا قيمة هذا القميص".

وشدد: "ليس لدينا أي أزمة مع أي لاعب أو عنصر من عناصر اللعبة، وجميعنا يد واحدة".

واختتم إبراهيم حسن تصريحاته، قائلًا: "نأمل أن تعود البطولات مثلما حدث في بطولات المنتخب 2006 و2008 و2010".

 

txt

جمال علام: اتحاد الكرة سيوفر جميع متطلبات حسام حسن الفترة المقبلة

txt

اليوم.. تقديم حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب في مؤتمر صحفي

 

يذكر أن مسئولي اتحاد الكرة قد تركوا لحسام حسن الحرية الكاملة فى اختيار الجهاز المعاون له، والمكون من إبراهيم حسن مدير المنتخب، وطارق سليمان  مدربًا عامًا، محمد عبدالواحد مدربًا مساعدًا وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى ومانويل باريونوفو مدرب أحمال "برازيلي" وأخيرًا وليد بدر مديرًا إداريًا، كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن إقالة روي فيتوريا، على خلفية الخروج المبكر من بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023" من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو الديمقراطية.

ابراهيم حسن منتخب مصر حسام حسن الفراعنة فيتوريا

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية