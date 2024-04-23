تشكيل أرسنال أمام تشيلسي في ديربي لندن.. استمرار غياب النني

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه تشيلسي، في ديربي لندن، في قمة مؤجلات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023-2024.

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الإمارات معقل "الجانرز".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل أرسنال أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل أرسنال أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بينجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - كايهيرو تومياسو

خط الوسط: ديكلان رايس - توماس بارتي - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - كاي هافيرتز

ويجلس على مقاعد بدلاء أرسنال كلًا من:

آيرون رامسديل - أولكسندر زينتشينكو - بيوتر كيور - جورجينيو - فييرا - إيميل سميث رو - جابرييل مارتينيلي - جابرييل جيسوس - إيدي نيكيتاه

وخرج المصري محمد النني من قائمة أرسنال لمباراة اليوم.