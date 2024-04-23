تشكيل تشيلسي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي: غياب بالمر

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لـ تشيلسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه أرسنال، في ديربي لندن، في قمة مؤجلات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023-2024.

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الإمارات معقل "الجانرز".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل تشيلسي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل تشيلسي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي، فشهد غياب كول بالمر والفرنسي مالو جوستو عن “البلوز” بسبب الإصابة والمرض.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

في حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: جيلشريست - أكسيل ديساسي - بادياشيلي - مارك كوكريلا

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير

خط الهجوم: مادويكي -ميخايلو مودريك - نيكولاس جاكسون

ويجلس على مقاعد بدلاء تشيلسي كلًا من:

بيتينيلي - تريفوه شالوباه - تياجوة سيلفا - كاسادي - داير - تشوكوميكا - رحيم ستيرلينج - تاورينين - واشنطن

تشكيل أرسنال أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل أرسنال أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بينجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - كايهيرو تومياسو

خط الوسط: ديكلان رايس - توماس بارتي - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - كاي هافيرتز

ويجلس على مقاعد بدلاء أرسنال كلًا من:

آيرون رامسديل - أولكسندر زينتشينكو - بيوتر كيور - جورجينيو - فييرا - إيميل سميث رو - جابرييل مارتينيلي - جابرييل جيسوس - إيدي نيكيتاه

وخرج المحترف المصري محمد النني من قائمة أرسنال لمباراة اليوم.