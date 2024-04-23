تشكيل الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا: جيسوس يدفع بقوته الضاربة

كشف البرازيلي خورخي جيسوس، المدير الفني لـ الهلال السعودي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه العين الإماراتي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا، فتُقام في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بتوقيت القاهرة، على استاد المملكة أرينا.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS AFC 1.

تشكيل الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا

أما عن تشكيل الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا، فشهد تواجد الثلاثي سالم الدوسري، مالكوم أوليفيرا وصالح الشهري في خط الهجوم.

وجاء تشكيل الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا كالآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - حسان تمبكتي - علي آل بليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: روبين نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - ميشايل

خط الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم أوليفيرا - صالح الشهري

ويجلس على مقاعد بدلاء الهلال كلًا من: محمد العويس - الربيعي - خليفة - جحفلي - محمد البريك - محمد كنو - سلمان الفرج - القحطاني - الحمدان

يُذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز العين على أرضه ووسط جماهيره، بأربعة أهداف مقابل هدفين.