الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اليوم.. الهلال السعودى يسعى للثأر من العين الإماراتى فى دورى أبطال آسيا

الهلال السعودي
الهلال السعودي

يستضيف فريق الهلال السعودى نظيره العين الإماراتى، في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد المملكة أرينا، في إياب نصف نهائي دورى أبطال آسيا (نسخة 2023/2024).

ومن المتوقع أن يدخل الهلال السعودي مواجهة اليوم، بتشكيل هجومي ناري، من أجل رد الاعتبار أولا والثأر من رباعية الذهاب مقابل هدفين، وخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية ثانيا، معتمدا في ذلك على عاملي الملعب والجمهور، المتوقع أن يملأ مدرجات ستاد المملكة أرينا بكثافة.

ويعتمد الهلال في ذلك، على قوة الفريق الضاربة، المتمثلة في الثلاثي الأمامي مالكوم أوليفيرا وسالم الدوسري وعبدالله الحمدان.

ويسعى الهلال السعودي للوصول إلى المباراة النهائية، كخطوة أولية نحو استعادة اللقب الغائب عن الفريق منذ نسخة 2021، وتحقيق النجمة الخامسة.

أما العين الإماراتي، سيدخل المباراة، بخطة دفاعية محكمة من أجل الوصول للمباراة النهائية، معتمدا في ذلك على نتيجة الذهاب، إلا أن الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني للفريق الإماراتي، حذرهم من الثقة الزائدة أمام المنافس.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا 

تنقل مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي، في تمام الثامنة مساء، على ستاد المملكة أرينا، عبر شبكة قنوات beIN Sports AFC، داخل منطقة الشرق الأوسط.

وسيواجه الفائز من مواجهة الهلال السعودي ونظيره العين الإماراتي، الفائز من مواجهة أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ويوكوهاما مارينوس الياباني، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أسيا (نسخة 2023/2024).

وكانت مباراة الذهاب بين أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ويوكوهاما مارينوس الياباني، قد انتهت بهدف نظيف لبطل كوريا الجنوبية.

ومن المقرر إقامة مواجهة الإياب بين أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ويوكوهاما مارينوس الياباني، غدا الأربعاء، على ستاد نيسان.

وتوج اوراوا ريد دياموندز الياباني، بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، وذلك على حساب الهلال السعودي، بمجموع المواجهتين ذهابا وإيابا 2/1.

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