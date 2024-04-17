أبطال آسيا.. العين الإماراتى يكسر رقم الهلال السعودى فى ذهاب نصف النهائى

نجح فريق العين الإماراتي في كسر رقم الهلال السعودي بعد الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أسيا.

وتمكن العين من كسر الرقم القياسي الذي سجله النادي السعودي بالفوز في 34 مباراة متتالية.

وسجل رباعية العين كلا من سفيان رحيمي "هاتريك" في الدقائق 6 و26 و38، وكاكو في الدقيقة 56، وجاء هدفي الهلال عن طريق مالكوم في الدقيقة 49 وسالم الدوسري في الدقيقة 78.

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أحداث الشوط الأول

أنهى العين الإماراتي الشوط الأول من مباراته أمام الهلال السعودي، متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وتقام المباراة في الوقت الراهن على ملعب "هزاع بن زايد" بنادي العين.

وشهد الشوط الأول تألق الدولي المغربي سفيان رحيمي الذي نجح في تسجيل 3 أهداف "هاتريك".

وتمكن سفيان رحيمي من تسجيل هدف التقدم بعد 5 دقائق من بداية المباراة.

وفي الدقيقة 27، نجح نادي العين في إضافة الهدف الثاني من علامة الجزاء عن طريق نفس اللاعب المغربي سفيان رحيمي، بعد أن احتسب الحكم خطأ داخل منطقة الجزاء ضد حارس الهلال محمد العويس.

وسجل رحيمي الهدف الثالث له ولفريق العين من ركلة جزاء تسبب فيها علي البليهي مدافع الهلال السعودي.



أحداث الشوط الثاني

الهلال بدأ الشوط الثاني بقوة وتمكن من تسجيل الهدف الأول عن طريق مالكوم في الدقيقة 49 بعد انطلاقة على الجبهة اليمنى عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، أنهاها بعرضية أرضية إلي داخل منطقة الجزاء استقبلها مالكوم فيليبي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 52 سقوط من سفان رحيمي داخل منطقة الجزاء وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء لكن حكم المباراة أمر باستئناف اللعب.

وبعد العودة إلى تقنية الفيديو حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح العين بعد عرقلة لسفيان رحيمي داخل منطقة الجزاء من المدافع كاليدو كوليبالي.

وتمكن كاكو من تسديد الركلة قوية في الزاوية اليسرى الأرضية للمرمى لم يتوقعها الحارس محمد العويس بشكل صحيح.

فريق الهلال ضغط بقوة وتمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 78 بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء، حيث استقبلها سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش برأسية تصدى لها الحارس بصعوبة لتتهيأ أمام أقدام سالم الدوسري الذي سددها مباشرة إلى داخل الشباك.

