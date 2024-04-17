الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أبطال آسيا.. العين الإماراتى يكسر رقم الهلال السعودى فى ذهاب نصف النهائى

سفيان رحيمي يحتفل
سفيان رحيمي يحتفل بأحد أهدافه

نجح فريق العين الإماراتي في كسر رقم الهلال السعودي بعد الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أسيا.

وتمكن العين من كسر الرقم القياسي الذي سجله النادي السعودي بالفوز في 34 مباراة متتالية.

وسجل رباعية العين كلا من سفيان رحيمي "هاتريك" في الدقائق 6 و26 و38، وكاكو في الدقيقة 56، وجاء هدفي الهلال عن طريق مالكوم في الدقيقة 49 وسالم الدوسري في الدقيقة 78.

اقرأ أيضا.. الشوط الأول.. العين يتقدم على الهلال السعودى بثلاثية فى نصف نهائى أبطال آسيا

أحداث الشوط الأول

أنهى العين الإماراتي الشوط الأول من مباراته أمام الهلال السعودي، متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وتقام المباراة في الوقت الراهن على ملعب "هزاع بن زايد" بنادي العين.

وشهد الشوط الأول تألق الدولي المغربي سفيان رحيمي الذي نجح في تسجيل 3 أهداف "هاتريك".

وتمكن سفيان رحيمي من تسجيل هدف التقدم بعد 5 دقائق من بداية المباراة.

وفي الدقيقة 27، نجح نادي العين في إضافة الهدف الثاني من علامة الجزاء عن طريق نفس اللاعب المغربي سفيان رحيمي، بعد أن احتسب الحكم خطأ داخل منطقة الجزاء ضد حارس الهلال محمد العويس.

وسجل رحيمي الهدف الثالث له ولفريق العين من ركلة جزاء تسبب فيها علي البليهي مدافع الهلال السعودي.


أحداث الشوط الثاني

الهلال بدأ الشوط الثاني بقوة وتمكن من تسجيل الهدف الأول عن طريق مالكوم في الدقيقة 49 بعد انطلاقة على الجبهة اليمنى عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، أنهاها بعرضية أرضية إلي داخل منطقة الجزاء استقبلها مالكوم فيليبي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 52 سقوط من سفان رحيمي داخل منطقة الجزاء وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء لكن حكم المباراة أمر باستئناف اللعب.

وبعد العودة إلى تقنية الفيديو حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح العين بعد عرقلة لسفيان رحيمي داخل منطقة الجزاء من المدافع كاليدو كوليبالي.

وتمكن كاكو من تسديد الركلة قوية في الزاوية اليسرى الأرضية للمرمى لم يتوقعها الحارس محمد العويس بشكل صحيح.

فريق الهلال ضغط بقوة وتمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 78 بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء، حيث استقبلها سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش برأسية تصدى لها الحارس بصعوبة لتتهيأ أمام أقدام سالم الدوسري الذي سددها مباشرة إلى داخل الشباك.
 

العين الاماراتى الهلال السعودي مباراة العين والهلال دوري أبطال أسيا 2024 سفيان رحيمي

مواد متعلقة

الشوط الأول.. العين يتقدم على الهلال السعودى بثلاثية فى نصف نهائى أبطال آسيا

تشكيل العين أمام الهلال في دوري أبطال آسيا.. رحيمي أساسيًا

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

آخر تطورات الحالة الصحية للأسقف مار ماري عمانويل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلي" المبعوث الأممي تربك المشهد الليبي

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

نرمين يسر

الفيلم الذي عرض بعد ثلاثين عاما من تاريخ إنتاجه

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين