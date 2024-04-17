الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. العين يتقدم على الهلال السعودى بثلاثية فى نصف نهائى أبطال آسيا

سفيان رحيمي
سفيان رحيمي

أنهى العين الإماراتي الشوط الأول من مباراته أمام الهلال السعودي، متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وتقام المباراة في الوقت الراهن على ملعب "هزاع بن زايد" بنادي العين.

وشهد الشوط الأول تألق الدولي المغربي سفيان رحيمي الذي نجح في تسجيل 3 أهداف "هاتريك".

وتمكن سفيان رحيمي من تسجيل هدف التقدم بعد 5 دقائق من بداية المباراة.

وفي الدقيقة 27، نجح نادي العين في إضافة الهدف الثاني من علامة الجزاء عن طريق نفس اللاعب المغربي سفيان رحيمي، بعد أن احتسب الحكم خطأ داخل منطقة الجزاء ضد حارس الهلال محمد العويس.

وسجل رحيمي الهدف الثالث له ولفريق العين من ركلة جزاء تسبب فيها علي البليهي مدافع الهلال السعودي.

اقرأ أيضًا:

تشكيل العين أمام الهلال في دوري أبطال آسيا.. رحيمي أساسيًا

العين الاماراتى الهلال السعودي مباراة العين والهلال دوري أبطال آسيا سفيان رحيمي

مواد متعلقة

تشكيل العين أمام الهلال في دوري أبطال آسيا.. رحيمي أساسيًا

سالم يقود الهجوم.. تشكيل الهلال أمام العين فى دورى أبطال آسيا

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

شعبة المخابز تُفجر مفاجأة عن سعر الخبز السياحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

نرمين يسر

الفيلم الذى عرض بعد ثلاثين عامًا من تاريخ إنتاجه

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين