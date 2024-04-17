الشوط الأول.. العين يتقدم على الهلال السعودى بثلاثية فى نصف نهائى أبطال آسيا

أنهى العين الإماراتي الشوط الأول من مباراته أمام الهلال السعودي، متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وتقام المباراة في الوقت الراهن على ملعب "هزاع بن زايد" بنادي العين.

وشهد الشوط الأول تألق الدولي المغربي سفيان رحيمي الذي نجح في تسجيل 3 أهداف "هاتريك".

وتمكن سفيان رحيمي من تسجيل هدف التقدم بعد 5 دقائق من بداية المباراة.

وفي الدقيقة 27، نجح نادي العين في إضافة الهدف الثاني من علامة الجزاء عن طريق نفس اللاعب المغربي سفيان رحيمي، بعد أن احتسب الحكم خطأ داخل منطقة الجزاء ضد حارس الهلال محمد العويس.

وسجل رحيمي الهدف الثالث له ولفريق العين من ركلة جزاء تسبب فيها علي البليهي مدافع الهلال السعودي.

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