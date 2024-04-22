الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل ميلان أمام إنتر في الدوري الإيطالي.. لياو يقود الهجوم

ميلان
ميلان

كشف ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه إنتر، في ديربي مدينة ميلانو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة ميلان وإنتر في الدروي الإيطالي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي، فتُقام في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "سان سيرو" معقل فريق "الروسينيري".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة AD SPORTS PREMIUM 1، STARZ PLAY APP.

تشكيل ميلان أمام إنتر في الدوري الإيطالي

أما عن تشكيل ميلان أمام إنتر في الدوري الإيطالي، فشهد تواجد البرتغالي رافاييل لياو أساسيًا لقيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل ميلان لمواجهة إنتر في الدوري الإيطالي كالآتي:

في حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: دافيد كالابريا - ماتيو جابيا - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ياسين عدلي - تياني ريندرز - يونس موسى - روبين لوفتس تشيك

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - رافاييل لياو

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، خلف إنتر متصدر جدول الترتيب برصيد 83 من النقاط.

ويحتاج إنتر لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم، من أجل التتويج بشكل رسمي بلقب الدوري الإيطالي للمرة العشرين في تاريخه، قبل 5 جولات من نهاية الموسم.

يُذكر أن نابولي قد تُوج بطلًا للدوري الإيطالي الموسم الماضي، للمرة الأولى منذ ما يزيد عن الثلاثين عامًا.

 

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