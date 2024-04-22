الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وإنتر فى "ديربى الغضب" بالدورى الإيطالى

ميلان وإنتر
ميلان وإنتر

مواجهة مرتقبة سيخوضها فريقا إي سي ميلان وإنتر، مساء اليوم، في «ديربي الغضب»، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسيستضيف ميلان، غريمه التقليدي إنتر، في التاسعة إلا الربع مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (سان سيرو)، في إطار الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الإيطالي.

ويطمح إنتر، لتحقيق الفوز، من أجل حسم لقب «كالتشيو» بشكل رسمي، قبل خمس جولات من عمر المسابقة.

ويحتل ميلان، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة خلف إنتر «المتصدر» برصيد 83 نقطة.

وفى حال فوز الإنتر على ميلان في ديربي الغضب اليوم سيصل النيراتزوري للنقطة رقم 86، ليتسع الفارق مع ميلان إلى 17 نقطة ومع تبقي 5 جولات سيحسم إنتر لقب المسابقة رسميا بصرف النظر عن نتائج ميلان فيما تبقي من مشوار البطولة.

التشكيل المتوقع لميلان وإنتر في «ديربي» الغضب

وسيكون تشكيل ميلان المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز- ماتيو جابيا- فيكايو توموري- دافيد كالابريا.

خط الوسط: تيجاني ريجندرز- إسماعيل بن ناصر- رافاييل لياو- روبين لوفتس تشيك- كريستيان بوليسيتش.

خط الهجوم: أوليفير جيرو.

وسيكون تشكيل إنتر ميلان على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الوسط: ماتيو دارميان- نيكولو باريلا- هاكان تشالهالونجو- هنريك مختيريان- فيديريكو دي ماركو

خط الهجوم: ماركوس تورام- لاوتارو مارتينيز.

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