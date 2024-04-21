الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز

رياضة

أول تعليق من جوميز على تعادل الزمالك أمام دريمز الغانى

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، إن فريقه كان بعيدًا عن النتيجة التي كان يريد تحقيقها في مباراة دريمز في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأضاف المدير الفني، في المؤتمر الصحفي: "هناك سببان لعدم الفوز في لقاء اليوم، الأول هو أن الفريق في الشوط الأول لم ينفذ طريقة اللعب المطلوبة بالشكل الأمثل، والسبب الثاني أن الفريق لم يستغل الفرص التي سنحت في الشوط الثاني".

وتابع جوميز: "حاليًا نحن بين الشوطين وأمامنا 90 دقيقة في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل في غانا، ولا بد من بذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز في اللقاء المقبل".

وأضاف: بالطبع كنت أتمنى أن يكون الفريق مكتملًا بتواجد أحمد مصطفى "زيزو" وعمر جابر وأحمد فتوح، ولكننا سبق وحققنا الفوز على الأهلي بدون "زيزو" بعدما تعرض للإصابة، ولكن الفريق حقق الفوز في القمة لأنه  بذل قصارى جهده.

وقال جوميز: "مباراة العودة ستكون مختلفة من الناحية التكتيكية لأن المنافس لن يخوض مباراة دفاعية مثل لقاء اليوم، وعلينا أن نسجل في لقاء الإياب ونحسم التأهل من غانا، ونسعى للتعود على الأجواء في غانا وأرضية الملعب التي ستكون مختلفة".

وتابع: "الزمالك لم يلعب بثلاثة مهاجمين منذ بداية الشوط الثاني، ولعبنا بطريقة مختلفة وأهدرنا العديد من الفرص للتسجيل خاصة في الشوط الثاني للمباراة.. طبيب الفريق سيحدد إمكانية مشاركة اللاعبين المصابين في التدريبات المقبلة من عدمه، وأتمنى أن نستعيد خدماتهم سريعًا".

وتابع: "المشكلة الكبيرة التي ستواجه الزمالك في مباراة العودة هي نجيلة ملعب اللقاء الذي يستضيف المباراة".

وتعادل فريق الزمالك بدون أهداف مع نظيره دريمز الغاني في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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