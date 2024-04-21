الكونفدرالية.. تعادل سلبي بين الزمالك ودريمز الغاني في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ودريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الزمالك بدأ المباراة بضغط قوي وشهدت الدقيقة الثالثة تمريرة أمامية من أحمد حمدي لاعب الزمالك إلى داخل منطقة جزاء دريمز وصلت سهلة للحارس سولومون اجبسي.

في الدقيقة السادسة نفذت الركلة الحرة بتمريرة أرضية من شيكابالا وصلت إلى مصطفى شلبي المتمركز على حدود منطقة الجزاء ولكن الأخير فشل في ترويض الكرة فأبعدها دفاع دريمز من أمامه.

وفي الدقيقة 14 سدد شيكابالا من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة جاءت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 16 شيكابالا توغل بشكل رائع يسار منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية بالقدم اليسرى ابعدها مدافع دريمز قبل أن تشكل خطورة.

ركلة ركنية للزمالك من جهة اليسار نفذها مصطفى شلبي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها حمزة المثلوثي برأسية مرت أعلى العارضة.

تسديدة من شيكابالا من داخل منطقة الجزاء قابلها إبراهيما نداي برأسية مرت بعيدة عن القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 28 تسديدة قوية من سيف الدين الجزيري من خارج منطقة الجزاء أبعدها سولومون أجبسي حارس دريمز.

المباراة متوقفة لعلاج كلا من محمد عواد حارس الزمالك وجون أنتوي لاعب دريمز بعد سقوطهما في كرة مشتركة بينهما.

وعاد محمد عواد لاستكمال المباراة مرة أخرى.

تسديدة من ترافيس موتيابا لاعب الزمالك من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

كرة عرضية من سليمانا سوهيني لاعب دريمز من يمين منطقة الجزاء ابعدها حمزة المثلوثي إلى ركلة ركنية في اللحظة الأخيرة.

كرة ركنية لفريق دريمز ورأسية مرت فوق عارضة الحارس محمد عواد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

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