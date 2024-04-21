الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام دريمز الغانى فى الكونفيدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـالزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة دريمز الغاني المقرر لها في السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية.

ويضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – إبراهيما نداي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي - ترافيس موتيابا.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيف الجزيري – مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين وياسر حمد وسيد عبد الله "نيمار" وزياد كمال ومهاب ياسر ومحمد شحاتة، ومحمد عاطف وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية، المقرر له في السادسة مساء اليوم الأحد.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء.