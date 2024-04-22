الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تقارير: وست هام يقرر رحيل مويس ويصارع ليفربول على ضم أموريم

ديفيد مويس
ديفيد مويس

أكدت تقارير صحفية أن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي يستعد للانفصال عن مدربه الاسكتلندي ديفيد مويس، بنهاية الموسم الجاري.

وواصل وست هام سلسلة نتائجه السلبية بهزيمة ثقيلة أمام كريستال بالاس بخمسة أهدف مقابل هدفين، حيث لم يفز سوى بأربع مباريات خلال 21 مباراة في عام 2024.

وبحسب صحيفة “ذا جارديان” البريطانية، فإنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن مويس، لكن آماله تلاشت في الحصول على عقد جديد، وبات قريبًا للغاية من مغادرة “الهامرز”.

وأوضح التقرير أن هناك قبول داخل وست هام بضرورة التغيير، لكن إذا ضمن مويس التأهل رفقة وست هام يونايتد للمسابقات الأوروبية للموسم الرابع على التوالي، قد يُغير ذلك مستقبل المدرب ويجعله يستمر.

وأردفت الصحيفة أن وست هام يونايتد تحدث مع البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لـ سبورتينج لشبونة البرتغالي، من أجل بحث إمكانية التعاقد معه، في الوقت الذي يُعد المدرب، المرشح الأول لخلافة الألماني يورجن كلوب في ليفربول.

ويواجه نادي وست هام معركة لإقناع البرتغالي البالغ من العمر 39 عامًا، والذي يُنظر إليه على أنه أحد ألمع المدربين الشباب في أوروبا، بالانضمام إليهم، وسيجدون صعوبة في التغلب على ليفربول في الوقت الذي يبحث خلاله أموريم عن قيادة سبورتنج للفوز بلقب دوري آخر.

ويعد الإسباني جولين لوبيتيجي من المرشحين الأوائل لهذا المنصب في وست هام، كما أنه حضر مباراة للفريق في استاد لندن، لكنه لم يُقنع بعض ملاك النادي اللندني كخيار قوي لتدريب الفريق.

كما يُعد البرتغالي باولو فونيسكا المدير الفني لـ ليل، ماركو سيلفا المدير الفني لـ فولهام، وكريستوف جالتييه مدرب الدحيل القطري، مرشحين أيضًا لتدريب وست هام يونايتد، إضافة لـ جراهام بوتر مدرب تشيلسي السابق، وجاري أونيل مدرب وولفرهامبتون.

كان وست هام يخطط لمنح مويس عقدًا جديدًا لمدة عامين في وقت سابق من هذا الموسم بعد أن فازوا بدوري المؤتمر الأوروبي واحتلوا المركز السادس في الدوري الإنجليزي مع نهاية العام الماضي، لكن مستواهم تراجع بعد فترة انتقالات مخيبة للآمال في يناير، وتبدو فرصهم في التأهل لأوروبا ضئيلة بالنظر إلى أنه لا يزال يتعين عليهم اللعب مع تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي.

وست هام يونايتد ديفيد مويس وست هام روبن أموريم ليفربول

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