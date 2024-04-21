الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يتفادى مفاجأة كوفنترى ويتأهل لنهائى كأس الاتحاد الإنجليزى

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

تأهّل فريق مانشستر يونايتد إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بانتصاره الصعب على كوفنتري سيتي بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لمثلهما.

وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة 23 عن طريق الأسكتلندي سكوت ماكتومناي أعقبه المدافع هاري ماجواير بهدف ثان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وسجل البرتغالي برونو فيرنانديز ثالث أهداف مانشستر يونايتد في الدقيقة 58، ليتقدم "الشياطين الحمر" بثلاثية.

لاعبو كوفنتري سيتي عادوا بقوة، حيث سجل سيمس الهدف الأول في الدقيقة 71، أعقبه أوهير بهدف ثان في الدقيقة 79.

واستطاع رايت تسجيل هدف التعادل لـ كوفنتري سيتي في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء، ليتم اللجوء للأشواط الإضافية.

وفي الدقيقة 120 والأخيرة من الأشواط الإضافية، سجل تورب هدفًا لـ كوفنتري لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي ركلات الجزاء، أهدر كاسيميرو لـ مانشستر يونايتد، فيما أضاع أوهير وشاياف ركلتين لـ كوفنتري سيتي، لينتصر "الشياطين الحمر" ويتأهلون للنهائي لمواجهة مانشستر سيتي الذي أقصى تشيلسي.

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