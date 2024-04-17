الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

شوط أول سلبي بين بايرن ميونخ وأرسنال في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ ضد أرسنال
بايرن ميونخ ضد أرسنال

خيّم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ الألماني وضيفه أرسنال الإنجليزي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023/2024.

وكاد أرسنال أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 21 عندما تبادل جابرييل مارتينيلي الكرة مع تومياسو داخل منطقة الجزاء، ليراوغ مدافعي بايرن ميونخ، لكن مانويل نوير أمسك الكرة قبل أن يسددها اللاعب البرازيلي.

في الدقيقة 24، أطلق جمال موسيالا تسديدة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها ديفيد رايا حارس أرسنال.

وفي الدقيقة 29، سدد النرويجي مارتين أوديجارد كرة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بقدم أحد لاعبي بايرن، لكن مانويل نوير تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 31، أرسل مارتين أوديجارد كرة عرضية ليقابلها جابرييل مارتينيلي بتسديدة في منتصف المرمى من داخل منطقة الجزاء، أمسك بها نوير.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 2 HD.

تشكيل بايرن ميونخ أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل بايرن ميونخ أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا، فشهد البدء بـ مانويل نوير وليروي ساني، بعدما عانا من الإصابة في مباراة الذهاب.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - إريك داير - رافائيل جيريرو

خط الوسط: كونراد لايمر - يوزوا كيميتش - ليون جروتسيكا

خط الهجوم: جمال موسيالا - ليروي ساني - هاري كين

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: بيرتيز - أولرايش - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ماكسيم تشوبو موتينج - بريان سرقسطة - توماس مولر - ماتياس تيل - بافلوفيتش

ويغيب عن بايرن موينخ في مباراة اليوم الكندي ألفونسو ديفيز للإيقاف، إضافة للثنائي المصاب سيرج جنابري وكينجسلي كومان

يُذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب الإمارات بالعاصمة البريطانية لندن، قد انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.

ويجلس محمد النني، لاعب منتخبنا وفريق أرسنال، على دكة بدلاء أرسنال في مباراة اليوم.

تشكيل أرسنال لمباراة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل أرسنال على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، جابرييل، ويليام صاليبا، تاكيهيرو تومياسو.

وسط الملعب: ديكلان رايس، جورجينو، مارتين أوديجارد.
الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، جابرييل مارتينيلي.

فيما جاءت دكة بدلاء أرسنال على النحو الآتي: آرون رامسديل، كارل هين، أولكساندر زينشنكو، جاكوب كيوير، توماس بارتي، ريس نيلسون، فابيو فيريرا، إيميل سميث رو، إيدي نيكيتياه، ليونارد تروسارد، جاب

ويلاقي الفائز من تلك المواجهة في درو نصف النهائي، المنتصر من المواجهة المرتقبة بين أرسنال الإنجليزي ومضيفه بايرن ميونخ الألماني، حيث يلتقيان في نفس التوقيت على ملعب أليانز أرينا.

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