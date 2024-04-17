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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل بايرن ميونخ ضد أرسنال فى دورى أبطال أوروبا

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

كشف توماس توخيل، المدير الفني لـ بايرن ميونخ الألماني، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه أرسنال الإنجليزي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023/2024.

 

موعد مباراة بايرن ميونخ وأرسنال في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة بايرن ميونخ وأرسنال في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق الألماني.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 2 HD.

 

تشكيل بايرن ميونخ أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل بايرن ميونخ أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا، فشهد البدء بـ مانويل نوير وليروي ساني، بعدما عانا من الإصابة في مباراة الذهاب.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - إريك داير - رافائيل جيريرو

خط الوسط: كونراد لايمر - يوزوا كيميتش - ليون جروتسيكا

خط الهجوم: جمال موسيالا - ليروي ساني - هاري كين

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: بيرتيز - أولرايش - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ماكسيم تشوبو موتينج - بريان سرقسطة - توماس مولر - ماتياس تيل - بافلوفيتش

ويغيب عن بايرن موينخ في مباراة اليوم الكندي ألفونسو ديفيز للإيقاف، إضافة للثنائي المصاب سيرج جنابري وكينجسلي كومان

يُذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب الإمارات بالعاصمة البريطانية لندن، قد انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.

ويلاقي الفائز من تلك المواجهة في درو نصف النهائي، المنتصر من المواجهة المرتقبة بين أرسنال الإنجليزي ومضيفه بايرن ميونخ الألماني، حيث يلتقيان في نفس التوقيت على ملعب أليانز أرينا.

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