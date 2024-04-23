الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. العين يفرض التعادل على الهلال في دوري أبطال آسيا

العين
العين

تعادل الهلال السعودي مع ضيفه العين الإماراتي بهدف لمثله، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2023-2024.

فريق الهلال بدأ المباراة بشكل ضاغط، واستطاع لاعبه ميشايل التحصل على ركلة جزاء بعد عركلته من قبل كوامي في الدقيقة الثانية.

البرتغالي روبين نيفيز انبرى لتسديد الركلة الجزائية بنجاح، معلنًا عن هدف التقدم لـ الهلال في الدقيقة الرابعة.

العين كثف محاولاته للتعديل، وكان قريبًا من ذلك في الدقيقة العاشرة بضربة رأسية من كاكو علت عارضة مرمى ياسين بونو.

وتمكن البرازيلي إريك من تسجيل هدف التعادل لـ العين في الدقيقة 12 بتسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء، من متابعة لتمريرة زميله يحيى نادر.

وتعرض إريك للإصابة ليتم استبداله بزميله سعيد جمعة حسن في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 25، أرسل نيفيز كرة عرضية من الجهة اليسرى، قابلها كوامي أوتون بضربة رأسية ارتطمت بالقائم الأيمن، الذي أنقذه من تسجيل هدف لـ الهلال بالخطأ في مرماه.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لـ سفيان رحيمي في الدقيقة 42، لكنه قام بإلغاء احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو، حيث تم ارتكاب الخطأ خارج منطقة الجزاء.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS AFC 1.

تشكيل العين أمام الهلال في دوري أبطال آسيا

أما عن تشكيل العين أمام الهلال في دوري أبطال آسيا، فيشهد تواجد المغربي سفيان رحيمي صاحب “الهاتريك” في مباراة الذهاب، أساسيًا.

وجاء تشكيل العين أمام الهلال في دوري أبطال آسيا كالآتي:

في حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: خالد الهاشمي - كوامي أوتون - بندر الأحبابي - إيريك مانديز

خط الوسط: يحيى نادر - بارك يونج وو - أحمد برمان

خط الهجوم: كاكو - سفيان رحيمي - ماتياس بالاسيوس

تشكيل الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا

أما عن تشكيل الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا، فشهد تواجد الثلاثي سالم الدوسري، مالكوم أوليفيرا وصالح الشهري في خط الهجوم.

وجاء تشكيل الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا كالآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - حسان تمبكتي - علي آل بليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: روبين نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - ميشايل

خط الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم أوليفيرا - صالح الشهري

ويجلس على مقاعد بدلاء الهلال كلًا من: محمد العويس - الربيعي - خليفة - جحفلي - محمد البريك - محمد كنو - سلمان الفرج - القحطاني - الحمدان

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