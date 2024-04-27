جاكسون يقود هجوم تشيلسى لمباراة أستون فيلا بالدورى الإنجليزى

أعلن ماوريسيو بوتشتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه أستون فيلا في مباراة الجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج.

ويقود نيكولاس جاكسون هجوم تشيلسي في مباراة اليوم.

جاء تشكيل تشيلسي على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: تشالوباه، تياجو سيلفا، بادياشيلي.

وسط الملعب: مارك كوكريلا، جيمي كالاجير، كول بالمر.

الهجوم: مادويكي، نيكولاس جاكسون، ميخايلو مودريك.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "بيتينيلي، كورد، جيلكيرست، أكسيل ديساسي، أتشيامبونج، كاسادي، دير، جورج، ديفيد".



ويسعى تشيلسي لتحقيق الانتصار والخروج من الحالة الفنية السيئة التي يعيشها الفريق بعد الخسارة من أرسنال بخماسية في مباراة الجولة الماضية، فيما يرغب فريق أستون فيلا في مواصلة انتصاراته وحصد الفوز في مباراة اليوم؛ من أجل مواصلة المنافسة على المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.