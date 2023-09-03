الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مكتشف محمد صلاح يكشف عن رأيه فى انتقال "مو" لاتحاد جدة

محمد صلاح
محمد صلاح

قال سعيد الشيشيني، كابتن نادي المقاولون العرب السابق، مكتشف محمد صلاح والنني، إن صلاح، كان يتحدث عن بدايته قائلاً إنه كان يأخذ 4 ساعات في طريق ذهابه للنادي وأربعة أخرى أثناء عودته وساعتين تدريبا بالنادي.

أضاف الشيشيني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع  عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه تحدث مع المهندس إبراهيم محلب، والمستشار هشام الصعيدي وأخبرهما أن لديه لاعبين سيكونا أفضل اللاعبين في مصر وطلب توفير سكن لهما، فقيل له إن سنهما 16 عامًا، فأكد على مهاراتهما وأنه إذا لم تتحقق وجهة نظره فيهما فهو على استعداد لدفع إيجار الاستراحة لهما طوال العام.

وتابع أن محمد صلاح لعب في المنتخب الأوليمبي والفريق الأول ولعب في المنتخب الأول، مؤكدًا أنه اشتغل على نفسه وكان يريد أن يقدم شيئا، كما أنه كان يلعب "باك ليفت" ثالث ونقله إلى المكان الذي يلعب فيه الآن، لكنه اشتغل على نفسه حتى وصل للعالمية. 

الخاسرون من صفقة محمد صلاح

وأكد أن مدرب ليفربول والجمهور وصلاح نفسه هم الخاسرون من بيعه، والفائز هو اتحاد جدة وليفربول وصلاح أيضًا، لأنه سيكون أغلى لاعب في العالم، ناصحًا إياه بالبقاء في ليفربول؛ لأنه يريد تحقيق أرقام قياسية فيه.

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