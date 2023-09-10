عقب اجتياز الفحص الطبي.. تقارير فرنسية تكشف راتب موديست مع الأهلي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن اجتياز الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد، الفحص الطبي اليوم الأحد بأحد المراكز الطبية المتخصصة في سويسرا.

ويستعد الأهلي للإعلان رسميًا عن تعاقده مع مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق خلال ساعات قليلة.

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"فوت ميركاتو" تكشف راتب موديست مع الأهلي

ذكرت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، عن اجتياز أنتوني موديست الفحص الطبي الذي خضع له في الساعات الأخير.

وأوضح التقرير أن عقد اللاعب مع الأهلي لمدة موسم واحد قابل للتجديد موسمًا إضافيًا، وسيكون متواجدًا في بالقاهرة خحلال ساعات قليلة لحسم التعاقد والإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن اللاعب سيحصل على راتب سنوي قيمته مليون و750 ألف دولار في الموسم الواحد.

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موقف موديست من المشاركة في السوبر الأفريقي

يحق للمهاجم الفرنسي أنتوني موديست المشاركة في مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بشرط أن يتمك قيده في قائمة الفريق المحلية والأفريقية قبل موعد انعقاد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة والمقرر له يوم الخميس المقبل أي قبل موعد المباراة بيوم واحد فقط.

وتقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل الموافق 15 سبتمبر في مدينة الطائف السعودية في مباراة كأس السوبر الأفريقي.

ووفقًا للوائح "كاف"، فإن موديست سيكون بمقدوره المشاركة مع الأهلي، في حال تأهله إلى دور المجموعات لدوري الأبطال.

وسيكون أنتونتي موديست- البالغ من العمر 35 عامًا- خامس أجانب فريق الأهلي، إلى جانب كل من التونسي علي معلول، المالي أليو ديانج، الجنوب إفريقي بيرسي تاو، المغربي رضا سليم.