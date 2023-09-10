الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موقف "موديست" من المشاركة مع الأهلى فى لقاء السوبر الإفريقى

أنتوني موديست
أنتوني موديست

يستعد النادي الأهلي، خلال الساعات المقبلة، للإعلان عن صفقة انتقال الفرنسي أنتوني موديست، إلى صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسيعلن الأهلي، تعاقده مع المهاجم الفرنسي، لمدة موسم واحد مع أحقية التمديد لموسم آخر.

ومن المقرر أن يدعم موديست، هجوم الأهلي، خلال الفترة المقبلة، خاصة في بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي والدوري الإفريقي لكرة القدم، إلى جانب المسابقات المحلية.

هل يحق لموديست اللعب مع الأهلي في كأس السوبر الإفريقي؟

تنص لائحة كأس السوبر الأفريقي على أنه يحق لأي لاعب المشاركة مع فريقه في المباراة بشرط أن يكون مقيدًا في قائمة الفريق المحلية والإفريقية قبل موعد انعقاد الاجتماع الفني للمباراة، والمقرر له يوم الخميس المقبل، أي انطلاق اللقاء بـ 24 ساعة.

وفي حال قيد موديست، في قائمة الأهلي الإفريقية خلال الساعات المقبلة، فيمكنه المشاركة في مباراة اتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي بصورة طبيعية.

موقف موديست من المشاركة مع الأهلي في مباراتي سان جورج

لن يتمكن أنتوني موديست من المشاركة مع الأهلي في مباراتي سان جورج الإثيوبي في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا، حسبما تنص لوائح الاتحاد الإفريقي.

وحدد "كاف" في وقت سابق، مواعيد تسجيل اللاعبين للمشاركة في مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية، وهي

فترة تسجيل أولى من 15-31 يوليو 2023

يستطيع المشاركة بداية من الدور التمهيدي الأول.

فترة تسجيل ثانية من 1 -31 اغسطس 2023

يستطيع المشاركة بداية من الدور التمهيدي الثاني "دور الـ 32".

فترة تسجيل ثالثة من 1 -30 سبتمبر 2023

يستطيع المشاركة من دور المجموعات.

فترة تسجيل رابع من 1 -31 يناير 2024

يستطيع المشاركة من دور المجموعات.

ووفقًا للوائح "كاف"، فإن موديست سيكون بمقدوره المشاركة مع الأهلي، في حال تأهله إلى دور المجموعات لدوري الأبطال.

وسيكون أنتونتي موديست- البالغ من العمر 35 عامًا- خامس أجانب فريق الأهلي، إلى جانب كل من التونسي علي معلول، المالي أليو ديانج، الجنوب إفريقي بيرسي تاو، المغربي رضا سليم.

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