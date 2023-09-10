"فلاش باك".. ماذا فعل الأهلي عندما واجه اتحاد العاصمة الجزائري؟ "1"

عبر تاريخ مشاركاته في البطولات الإفريقية التقى الأهلي مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري مرة واحدة فقط كانت في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2005 وقبل مواجهة الفريقين في مباراة السوبر الإفريقي يستعيد “ الدستور ” ذكريات المواجهة الأولى التي مر عليها 18 سنة.

مباراة الذهاب أقيمت يوم 8 أبريل عام 2005 بملعب عمر حمادي بالعاصمة الجزائرية وأدارها الحكم الليبي عبد الحكيم الشلماني وانتهت بفوز ثمين للأهلي بهدف مبكر سجله محمد بركات في الدقيقة السادسة.

المباراة أقيمت على أرضية صلبة من النجيل الصناعي أثرت نسبيا على أداء لاعبي الأهلي لكنهم نجحوا في المحافظة على الهدف المبكر الذي سجله محمد بركات في الدقيقة السادسة بفضل تألق خط الدفاع بقيادة عماد النحاس وفي المقابل لم يشكل الفريق الجزائري خطورة على مرمى عصام الحضري طوال المباراة.

بركات يحرز هدف المباراة الوحيد

هدف المباراة الوحيد جاء عندما استغل محمد بركات كرة مرتدة من الدفاع وسدد قذيفة بقدمه اليمنى لم ينجح مروان عبدوني حارس اتحاد العاصمة في التعامل معها لتسكن شباكه.

بعد الهدف فرض الأهلي أسلوب لعبه على أصحاب الأرض والجمهور وكاد محمد أبوتريكة يضيف الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني لكنه سدد الكرة في يد الحارس وقام البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي بالدفع بأحمد حسن بدلا من عماد متعب ثم رامي عادل بدلا من وائل جمعة الذي أصيب بشد في العضلة الضامة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع أهدر النيجيري مايكل إنيرامو أخطر فرصة للفريق الجزائري نتيجة تباطؤ شادي محمد مدافع الأهلي في إبعاد الكرة التي سددها إنيرامو ومرت بجوار القائم لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف.

مثل الأهلي: عصام الحضري وعماد النحاس ووائل جمعة "رامي عادل ق 58" وشادي محمد وإسلام الشاطر وجيلبرتو ومحمد بركات ومحمد شوقي وحسن مصطفى ومحمد أبوتريكة وعماد متعب "أحمد حسن ق 74".