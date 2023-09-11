مهاجم الأهلى.. ماذا قدم موديست فى تجربته الوحيدة خارج أوروبا؟

تترقب جماهير النادي الأهلي، مشاهدة الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الجديد والذي سيصل القاهرة ظهر اليوم الإثنين للانضمام إلى صفوف المارد الأحمر.

وتأمل جماهير الأهلي في تقديم الفرنسي نسخة مشابهة لما قدمه خلال مشواره في الدوري الألماني وتحديدًا مع كولن أو حتى في الدوري الفرنسي.

وفي الوقت الذي لم يقدم فيه اللاعب مستويات قوية طيلة مشواره مع بوروسيا دورتموند الموسم الماضي، لينتهي به المطاف مع الفريق بتسجيل هدفين فقط وصناعة هدف في 28 مباراة.

وهناك مخاوف من جانب جماهير الأهلي من فشل تجربة موديست الذي لم يلعب خارج القارة الأوروبية سوى مرة واحدة فقط، وهذه المرة كانت في أسيا.

وتحديدًا في صفوف فريق تيانجين تيانهاي الصيني الذي لعب بين صفوفه خلال موسم 2017-2018.

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مسيرة جيدة مع تيانجين الصيني

ولعب المهاجم الفرنسي خلال موسم 2017-2018 مع الفريق الصيني، قرابة 29 مباراة.

وتمكن موديست من تسجيل 16 هدفًا ليصبح هداف الفريق على مدار الموسم، كما صنع 9 تمريرات حاسمة.

واحتل الفريق الصيني وقتها المركز التاسع بجدول الترتيب، بفضل تألق موديست الذي سجل 7 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة في 8 مباريات، ليساهم في 10 أهداف وينقذ فريقه من الهبوط.

كما شارك موديست في 7 مباريات ببطولة دوري أبطال أسيا مع تيانجين، واستطاعغ أن يسجل 3 أهداف ويصنع 4 تمريرات حاسمة.

تأقلمه ونجاحه في الدوري الصيني، وهي تجربته الوحيدة خارج أوروبا ربما يبشر بنجاحه مع الأهلي موسم 2023-2024.



تقارير تكشف راتب موديست مع الأهلي

وكشفت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، عن اجتياز الفرنسي أنتوني موديست الفحص الطبي الذي خضع له الساعات الماضية تمهيدًا للانتقال إلى الأهلي.

وأكدت الشبكة الفرنسية، أنه قد تم الاتفاق مع اللاعب على توقيعه عقدا لمدة موسم واحد مع إمكانية التجديد موسمًا إضافيًا.

ويصل اللاعب ظهر اليوم الإثنين للانضمام الأهلي بعد إتمام التعاقد والتوقيع على العقود.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن اللاعب سيحصل على راتب سنوي قيمته مليون و750 ألف دولار في الموسم الواحد.