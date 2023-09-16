خبير تحكيمى يكشف مدى أحقية الأهلى فى ركلة جزاء أمام اتحاد العاصمة

كشف سمير محمود عثمان، الحكم الدولي السابق، مدى أحقية الأهلي في الحصول على ركلة جزاء خلال مباراته أمام اتحاد العاصمة الجزائري بمباراة السوبر الأفريقي.

وخسر الأهلي لقب السوبر الأفريقي بعد الهزيمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد.

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سمير عثمان: قرار الحكم سليم والاحتكاك مع كهربا كان طبيعيًا

وقال سمير عثمان، في تصريحات تليفزيونية: "قرار الحكم في إلغاء هدف كهربا كان صحيحًا للغاية لأن حارس المرمى عندما سقطت الكرة منه أمسك بها بيد واحدة وطالما أمسك بها والكرة مثبتة على الأرض فهي تحت سيطرته وبالتالي القرار كان صحيحا بعدم احتساب هدف كهربا".

وأضاف: "أما فيما يتعلق بسقوط كهربا داخل منطقة الجزاء، فالاحتكاك كان طبيعيًا وقرار الحكم سليم".

وعن ركلة جزاء اتحاد العاصمة، علّق: "ركلة الجزاء صحيحة بسبب إهمال لاعب الأهلي، والحكم كان قريبا من الكرة لكنه لم يحتسبها إلا بعد العودة لتقنية الفيديو وهذا يُعاب عليه".

وأتم: "على الرغم أن الحكم كان لديه عصبية شديدة لكن طاقم التحكيم كان ناجحًا وقدم مباراة كبيرة وكنت أتمنى أن يكون هناك تعامل سريع مع لاعبي اتحاد العاصمة بسبب إهدارهم للوقت".

وخسر الأهلي لقب السوبر الأفريقي للمرة الثالثة في تاريخه والثانية أمام فريق جزائري بعد هزيمته أمام وفاق سطيف بركلات الترجيح عام 2015.

وتعد هذه هي البطولة الأولى التي يخسرها المارد الأحمر تحت قيادة مارسيل كولر الذي لم يخسر أي بطولة منذ توليه تدريب الفريق الأحمر.

أما فريق اتحاد العاصمة الجزائري فقد فاز باللقب الثاني له على مدار تاريخه.

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