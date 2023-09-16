السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خبير تحكيمى يكشف مدى أحقية الأهلى فى ركلة جزاء أمام اتحاد العاصمة

الأهلي يخسر السوبر
الأهلي يخسر السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة

كشف سمير محمود عثمان، الحكم الدولي السابق، مدى أحقية الأهلي في الحصول على ركلة جزاء خلال مباراته أمام اتحاد العاصمة الجزائري بمباراة السوبر الأفريقي.

وخسر الأهلي لقب السوبر الأفريقي بعد الهزيمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد.

اقرأ أيضا.. بهدف بلعيد.. اتحاد العاصمة بطلاً للسوبر الإفريقى على حساب الأهلى

سمير عثمان: قرار الحكم سليم والاحتكاك مع كهربا كان طبيعيًا

وقال سمير عثمان، في تصريحات تليفزيونية: "قرار الحكم في إلغاء هدف كهربا كان صحيحًا للغاية لأن حارس المرمى عندما سقطت الكرة منه أمسك بها بيد واحدة وطالما أمسك بها والكرة مثبتة على الأرض فهي تحت سيطرته وبالتالي القرار كان صحيحا بعدم احتساب هدف كهربا".

وأضاف: "أما فيما يتعلق بسقوط كهربا داخل منطقة الجزاء، فالاحتكاك كان طبيعيًا وقرار الحكم سليم".

وعن ركلة جزاء اتحاد العاصمة، علّق: "ركلة الجزاء صحيحة بسبب إهمال لاعب الأهلي، والحكم كان قريبا من الكرة لكنه لم يحتسبها إلا بعد العودة لتقنية الفيديو وهذا يُعاب عليه".

وأتم: "على الرغم أن الحكم كان لديه عصبية شديدة لكن طاقم التحكيم كان ناجحًا وقدم مباراة كبيرة وكنت أتمنى أن يكون هناك تعامل سريع مع لاعبي اتحاد العاصمة بسبب إهدارهم للوقت".

وخسر الأهلي لقب السوبر الأفريقي للمرة الثالثة في تاريخه والثانية أمام فريق جزائري بعد هزيمته أمام وفاق سطيف بركلات الترجيح عام 2015.

وتعد هذه هي البطولة الأولى التي يخسرها المارد الأحمر تحت قيادة مارسيل كولر الذي لم يخسر أي بطولة منذ توليه تدريب الفريق الأحمر.

أما فريق اتحاد العاصمة الجزائري فقد فاز باللقب الثاني له على مدار تاريخه.

اقرأ أيضا.. السوبر الأفريقي.. الحكم يلغي هدف كهربا في شباك اتحاد العاصمة الجزائري 

 

الاهلى اتحاد العاصمة الجزائري مباراة السوبر الإفريقي سمير عثمان مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

مواد متعلقة

بهدف بلعيد.. اتحاد العاصمة بطلاً للسوبر الإفريقى على حساب الأهلى

الشوط الأول.. اتحاد العاصمة يتقدم على الأهلي بهدف في السوبر الأفريقي

بلعيد يتقدم لاتحاد العاصمة بالهدف الأول فى مرمى الأهلى من ركلة جزاء

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص فى حادث على طريق الإسماعيلية - العريش (أسماء)

الآن نتائج المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2023

عاجل.. ليبيا تعلن تسمم عشرات الأطفال فى درنة جراء تلوث المياه

عاجل.. “الخارجية” تطالب المصريين فى ليبيا بالابتعاد عن المناطق المنكوبة

خبير تحكيمى يكشف مدى أحقية الأهلى فى ركلة جزاء أمام اتحاد العاصمة

عاجل.. المفتي: الدعوة لتنظيم النسل لا تتعارض مع دعوة الشرع للتكاثر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

*بلينكن في "جونز هوبكنز" : "قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها في العصر الجديد"

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات