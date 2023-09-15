السوبر الأفريقي.. الحكم يلغي هدف كهربا في شباك اتحاد العاصمة

ألغى حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي، هدفًا سجله محمود كهربا بداعي وجود خطأ على مهاجم المارد الأحمر.



البداية كانت قوية من جانب الفريقين، وتحديدا من اتحاد العاصمة الذي هدد مرمى الأهلي في الدقيقة الثانية بعد كرة عرضية من ركلة حرة قبل أن يسدد خالد بوسيليو الكرة ليتصدى لها الشناوي ببراعة.

في الدقيقة الرابعة هدد بوسيليو مرمى الأهلي مجددا بتسديدة بعيدة عن المرمى.

وألغى الحكم هدفًا سجله الأهلي في الدقيقة السابعة عن طريق كهربا بعد تسديدة من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء ارتدت من الحارس وتابعها كهربا في المرمى لكن الحكم ألغاها لوجود مخالفة على مهاجم الأهلي لصالح الحارس.

توميسانج مهاجم اتحاد العاصمة هدد مرمى الأهلي مجددا برأسية قوية تصدى لها محمد الشناوي.

وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف في المملكة العربية السعودية.

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تشكيل الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة

جاء تشكيل الأهلي لمباراة اتحاد العاصمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور

خط الهجوم: رضا سليم - محمود كهربا - حسين الشحات

وشهد التشكيل تواجد الوافدين الجدد إمام عاشور ورضا سليم بدلاً من محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو.

تشكيل اتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

جاء تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط

خط الدفاع: سعدي رضواني - آدم عليلات - زين الدين بلعيد - نبيل لعمارة

خط الوسط: براهيم بن زازا - أسامة شتا - توميسانج أوريبوني - نور فتوحي



خط الهجوم: عبد الفتاح بلقاسمي - خالد بوسيليو