فينيسيوس على رأس قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر

كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لاليجا”، الأربعاء، عن قائمة المرشحين للمسابقة عن موسم 2023-2024.

وفاز البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر مارس الماضي، والتي تسلمها قبل الكلاسيكو أمام برشلونة، يوم الاحد الماضي.

وضمت قائمة المرشحين التي أعلنتها رابطة الليجا فينيسيوس جونيور على رأس القائمة، إضافة لـ 4 لاعبين.

القائمة ضمت أيضًا المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية، إياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو، فرانشيسكو إيسكو ألاركون صانع ألعاب فريق ريال بيتيس، وأخيرًا الجناح البرازيلي سافينيو لاعب جيرونا.

وبات الريال قريبًا من حسم لقب الدوري الإسباني بعدما فاز على برشلونة في الكلاسيكو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في قمة الجولة الثانية والثلاثين.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة، يليه برشلونة في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.