الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

خطوة تصعيدية جديدة من برشلونة بعد هدف الكلاسيكو الملغى

من مباراة برشلونة
من مباراة برشلونة وريال مدريد

أكد راديو كتالونيا، أن برشلونة قرر بالفعل اللجوء إلى القضاء، للمطالبة بجميع الصور والتسجيلات الصوتية بين الحكام وتقنية "VAR" الخاصة بمباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في سانتياجو برنابيو.

وقد حذر جوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، من أنهم سيذهبون إلى النهاية للدفاع عن مصالح الفريق، عندما يدركون أنه قد تضرر بشكل واضح في المباراة ضد الفريق الأبيض.

وأرسل برشلونة خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عبر إدارته القانونية، يطلب فيه المحتوى المذكور. وسارع الاتحاد الإسباني لرفض طلب برشلونة، مؤكدًا أنه ليس على استعداد لتقديم استثناء، لأنه لا يقدم أبدًا مثل هذه المواد للأندية.

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وقال خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز لـ سيزار سوتو جرادو:"نحن نجري بحثًا بـ 360 درجة للبحث عن الأدلة لتخطي الكرة المرمى لأننا لا نملكها".

وأوضح حكم تقنية الفيديو أن جسد لونين يُغطي عدد من الزوايا، كما أكد للحكم الرئيسي أن كل الزوايا لا تُبين بشكل أكيد أن الكرة تجاوزت خط المرمى.

وقال حكم تقنية الفيديو للحكم الرئيسي: "سنستأنف بركلة ركنية، ليس لدينا أي دليل على أن الكرة دخلت المرمى".

برشلونة ريال مدريد الكلاسيكو الاتحاد الإسباني var

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