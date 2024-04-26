الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أرقام قياسية تنتظر الأهلى أمام مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا

الأهلي ضد مازيمبي
الأهلي ضد مازيمبي

يستعد الأهلي لمواجهة ضيفه مازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

وتُقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بعد تطبيق نظام التوقيت الصيفي، بحضور 50 ألف متفرج.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 6 HD بتعليق المعلق المصري علي محمد علي على أن يسبقها استديو تحليلي.

أرقام قياسية يستهدفها الأهلي

وكان الأهلي قد فرض التعادل على مضيفه مازيمبي سلبًا بدون أهداف، في مباراة الذهاب، ليقترب من التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

التأهل إذا تحقق سيكون تاريخيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يُضاف إلى أرقام قياسية حققها الأهلي ويطمح في إضافة المزيد من خلال مباراة مازيمبي.

وفي ذلك التقرير، نستعرض أرقامًا قياسية يستهدفها الأهلي أمام مازيمبي.

– حال تأهل الأهلي، سيتواجد في نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة تواليًا، للمرة الأولى في تاريخه، ويصبح أول نادٍ إفريقي يحقق ذلك الإنجاز، بعدما تأهل لنهائي البطولة 4 مرات بين عامي 2005 و2008.

– حال تأهل الأهلي للنهائي، سيكرر إنجاز ريال مدريد في البطولات القارية، بالتأهل للنهائي القاري الخاص ببطولة دوري الأبطال، 5 مرات متتالية، حيث تأهل النادي الإسباني لنهائي دوري أبطال أوروبا 5 مرات متتالية، بين عامي 1955 و1960.

– يستهدف الأهلي أيضًا تفادي الهزيمة أمام مازيمبي، من أجل الوصول لـ20 مباراة بدون هزيمة في دوري أبطال إفريقيا، معادلًا رقم الترجي الرياضي التونسي صاحب السلسلة الأطول في هذا الصدد.

– كذلك ذلك الرقم يرتبط بمارسيل كولر السويسري مدرب الأهلي، حيث سيصبح صاحب السلسلة الأطول لمدرب لـ"المارد الأحمر" من "اللا هزيمة" في دوري أبطال إفريقيا، متفوقًا على جوزيه مورينيو الذي لم يتعرض للهزيمة مع الفريق في 19 مباراة متتالية.

– أخيرًا، يستهدف مصطفى شوبير هو الآخر رقمًا قياسيًا، حال محافظته على نظافة شباكه في مباراة مازيمبي، حيث سيصبح أكثر حارس حافظ على شباكه نظيفة في عدد دقائق ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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