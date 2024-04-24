بعد اجتماعه بـ خوان لابورتا.. تشافى يبقى فى برشلونة

كشفت تقارير صحفية، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة برشلونة الإسباني مع تشافي هيرنانديز مدرب الفريق، للوصول لقرار يتعلق بمستقبله.

وكان تشافي قد أعلن رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري، لكن مسئولي النادي الكتالوني طلبوا عقد اجتماع معه لإثنائه عن قراره.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن تشافي سيستمر في منصبه مديرًا فنيًا لـ برشلونة حتى صيف 2025.

وأوضح التقرير أن تشافي سيلتزم بعقده مع برشلونة، بعدما تم إقناعه بالبقاء، إضافة لموافقته على طلبات رئيس النادي خوان لابورتا.

وذكرت الصحيفة أن لابورتا سيظهر غدًا لوسائل الإعلام، لشرح الشكوك التي أُثيرت في الأيام الأخيرة حول مستقبل تشافي.

وعقد المدير الرياضي ديكو اجتماعًا مع تشافي وشقيقه ومساعده أوسكار هيرنانديز، ومن ثم توجه ديكو ومعه تشافي إلى منزل لابورتا، للتوصل للقرار النهائي، لاستمرار المدرب في منصبه.

يُذكر أن تشافي قاد برشلونة للتتويج ببطولة الدوري الإسباني الموسم الماضي، لكنه خرج من كل البطولات هذا الموسم، وبات قريبًا للغاية من خسارة لقب "الليجا".